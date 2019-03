Europas Werften haben teilweise sogar ein Auftragspolster.

Der Schiffbau liegt weltweit am Boden wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nur in Europa und besonders in Deutschland bekommen die Werften mehr Aufträge als sie gleichzeitig abarbeiten. Das geht aus einer Analyse des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) hervor.



Demnach sind seit 2009 weltweit fast zwei Drittel aller Werften von der Bildfläche verschwunden. Ursache sei auch die Krise in der Schifffahrt, die weiter von gravierenden Überkapazitäten in vielen Bereichen geplagt wird.