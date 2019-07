US-amerikanische Panzer. Symbolbild

Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa

Die USA wollen trotz Widerstand aus Peking Waffen im Wert von etwa zwei Milliarden Dollar (etwa 1,7 Milliarden Euro) an Taiwan verkaufen. Entsprechende Pläne habe das US-Verteidigungsministerium genehmigt, teilte das Pentagon mit. Es geht unter anderem um 108 Panzer sowie 250 Stinger-Raketen, Maschinengewehre und Ausrüstung.



China sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik an, obwohl das Land nie dazu gehört hat. Peking droht mit einer gewaltsamen Eroberung, gegen die sich Taiwan rüsten will.