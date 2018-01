Das Geldvermögen der Bundesbürger liegt bei 5,779 Billionen Euro. Quelle: Deutsche Bundesbank

Trotz des Zinstiefs werden die Menschen in Deutschland in der Summe immer reicher. Das Geldvermögen der privaten Haushalte kletterte im dritten Quartal 2017 im Vergleich zum zweiten Vierteljahr um 1,2 Prozent auf den Rekordwert von 5,779 Billionen Euro.



Dank des Booms am Arbeitsmarkt und steigender Reallöhne konnten viele Menschen mehr auf die hohe Kante legen. Dazu trugen trotz der Börsenscheu der Bundesbürger auch die steigenden Aktienkurse bei, wie die Bundesbank mitteilte.