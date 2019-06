Massen-Proteste in Georgien reißen nicht ab.

Quelle: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa

In Georgien sind trotz Zugeständnissen der Regierung an die Opposition erneut Tausende auf die Straße gegangen. Die Regierungspartei hatte eine Wahlrechtsreform angekündigt, die bereits für die Parlamentswahl im kommenden Jahr gelten soll.



Dennoch bekräftigten Oppositionsanhänger am Abend in der Hauptstadt Tiflis ihre weiterhin offenen Forderungen nach einem Rücktritt des umstrittenen Innenministers Georgi Gacharia und die Freilassung der vergangene Woche festgenommenen Demonstranten.