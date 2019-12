Prinz Philip verlässt das Krankenhaus.

Quelle: Philip Toscano/PA Wire/dpa

Der britische Prinz Philip ist aus dem Krankenhaus in London entlassen worden. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. machte sich danach auf den Weg zum Landsitz Sandringham. Doch scheinen die Königin noch Sorgen zu plagen: In ihrer Weihnachtsansprache schlug sie ungewohnt private Töne an.



So thematisierte die Königin den "holprigen" Weg der Briten in den letzten zwölf Monaten. Damit dürfte die Queen nicht nur auf politische, sondern auch auf private Probleme anspielen, sind sich britische Kommentatoren sicher.