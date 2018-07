Das Wetter in Deutschland wird in den kommenden Tagen eher trist. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Ein skandinavisches Tief verpasst dem Sommer zu Beginn der neuen Arbeitswoche einen kleinen Dämpfer. Wenn die dazugehörige Kaltfront am Montag und Dienstag Deutschland überquert, sind neben Wolken auch kühlere Temperaturen zu erwarten. Das berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.



Mit Temperaturen von 20 bis 25 Grad am Dienstag ist es zwar nicht mehr ganz so sommerlich, aber immer noch mild. Von Mittwoch an setzt sich von Westen aus wieder häufiger die Sonne durch.