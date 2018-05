In den Neunzigern erschienen mehrere Knet-Spiele. 1993 brachte die Firma Interplay gleich zwei Titel auf den Markt, in denen Knet-Figuren mit der sogenannten Stop-Motion Technik animiert waren. Das bekanntere davon hieß "ClayFighter" und war eine Parodie auf Karategames. Es war erfolgreich genug, dass wenige Jahre später Hollywood-Regisseur Steven Spielberg und Microsoft viel Knete in die Hand nahmen, um mit "The Neverhood" ein noch ambitionierteres Projekt umzusetzen.