Den Großteil verkauft Pano an Händler aus Italien und Frankreich, traditionelle Herkunftsländer der unterirdisch gedeihenden Pilze. Pano erzählt, wie sie eines Tages von einer Gruppe Männer eingeschüchtert wurde, die sie von besitzerlosem Land vertreiben wollten. Sie erstattete Anzeige und kehrte am nächsten Morgen zur Trüffelsuche zurück. Schließlich sei die Suche nach den Knollen eine "tiefe, emotionale Leidenschaft", sagte sie.



Besim Lami, der früher den Waldboden am Berg Dajti oberhalb der Hauptstadt Tirana absuchte, gab dagegen auf, als Ende 2017 zwei Konkurrenten seine beiden Dackel vergifteten. "Sie folgten mir, fanden den Platz, wo ich suchte, und töteten meine beiden Hunde, damit ich verschwinde", erzählt der 68-Jährige mit Tränen in den Augen. Ein ausgebildeter Trüffelhund kann bis zu 8.000 Euro kosten. Fehlende Schutzgesetze gefährden auch die Bäume - und damit die Trüffel selbst, weil rücksichtslose Trüffelsucher mit Spitzhacken und scharfen Spaten zu Werke gehen.