Nüchtern wird es zugehen beim kurzen Arbeitsbesuch von Angela Merkel heute im Weißen Haus. Gerade einmal zweieinhalb Stunden Gespräch, bevor sich Trump ins Wochenende verabschiedet. Merkel hat ihren Antrittsbesuch bewusst noch vor die wichtigen Mai-Fristen gelegt - die zum Iran-Abkommen am 12. Mai und die über Strafzölle am 1. Mai. Europa muss trommeln, gerade auch im Handelsstreit, denn Trump will die nur noch wenige Tage geltenden Ausnahmen für die Europäer kippen. Oder doch nicht? Auch für dieses zweite wichtige Thema des Besuchs gilt: Ausgang offen, Aussichten eher trüb.



Jedenfalls rechnet man im Kanzleramt mit der Möglichkeit, dass Trump die Ausnahmen für die EU nicht verlängern wird - allen guten Argumenten zum Trotz, die ihm Merkel - in einfachen Worten und an griffigen Beispielen - noch einmal vor Augen führen will. Die zentrale Botschaft lautet: Von einem freien Handel haben am Ende alle etwas. Es muss nicht ein anderer bluten, damit Amerika "great again" wird. Multilateralismus bedeutet im besten Fall Vorteile für viele.