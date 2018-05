Nordkorea-Krise: US-Präsident Trump fordert mehr Druck von China. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

In der Krise mit Nordkorea fordert US-Präsident Donald Trump noch mehr Druck Chinas auf seinen störrischen Nachbarn. Nach seinem Besuch in Südkorea, wo er deutliche Warnungen an Machthaber Kim Jong Un richtete, traf Trump auf seiner Asien-Reise in Peking mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen.



Bei Trumps erstem China-Besuch standen vor allem der Konflikt über Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm sowie Handelsstreitigkeiten im Mittelpunkt der Gespräche.