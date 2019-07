Der Präsident wacht auf und macht, was zur Hölle er will. Susan Rice, Ex-Beraterin von Barack Obama

Eigentlich, so beschreibt es Susan Rice, wird der US-Präsident in allen Fragen der Nationalen Sicherheit vom sogenannten "principals committee" beraten: Das ist die Runde aus einigen Ministern, Geheimdienstchefs, Leitern des Sicherheitsapparats, die sich in der Regel alle ein bis zwei Wochen trifft. Das, so Rice, habe sich unter Donald Tramp dramatisch verändert: "Es gibt keine regelmäßigen Treffen mehr. Der Prozess ist erodiert, gelinde gesagt. Das ist gefährlich." Und dann komm ein zweites Problem hinzu, egal, welche Ratschläge die "principals" bei ihren seltenen Treffen auch entwickeln würden: "Der Präsident wacht auf und macht, was zur Hölle er will, jederzeit, ohne den Input und die Weisheit seines Nationalen Sicherheitsteams und der Experten anderer Behörden zu nutzen. Das macht alles noch gefährlicher."