US-Präsident Donald Trump in der Großen Halle des Volkes. Quelle: Thomas Peter/Reuters POOL/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat die Wirtschaftsabkommen mit China in Milliardenhöhe begrüßt und das Klima der Gespräche in Peking gelobt. Trump sagte, "die Chemie stimmt" mit Xi Jinping. Er empfinde "herzliche Gefühle" für Chinas Staats- und Parteichef.



"Ich denke, wir werden großartige Dinge für China und die USA leisten", sagte Trump. Der Handel zwischen China und den USA sei sehr einseitig gewesen, aber die USA wollten den Handel wieder gerecht machen, so dass beide davon profitierten.