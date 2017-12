Frankreich und die USA wollen nach Angaben Macrons an einem Fahrplan für die Zukunft Syriens nach dem Bürgerkrieg arbeiten. Die Länder strebten die Schaffung einer Kontaktgruppe an, "um einen politischen Fahrplan für die Zeit nach dem Krieg vor allem in Syrien zu schaffen". Er deutete die Bereitschaft an, dabei auch Vertreter von Staatspräsident Baschar al-Assad zu beteiligen. Ihr sollten neben den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates auch Regionalmächte angehören. "Seit fast sieben Jahren haben wir unsere Botschaft in Damaskus geschlossen und keinen Kontakt mit Baschar al-Assad (...) ohne irgendeine Wirksamkeit", sagte Macron. Er mache aus der Absetzung Assads keine Bedingung für eine Intervention Frankreichs. "Wir haben in der Tat die französische Doktrin im Hinblick auf Syrien geändert", sagte er.