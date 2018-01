Die USA könnten nach Steve Bannons Einschätzung ihren Titel als weltgrößte Volkswirtschaft an China verlieren. Ein Land werde in 25 bis 30 Jahren die Vorherrschaft haben und es werde China sein, sollten die USA ihren derzeitigen Weg fortsetzen, warnte Trumps Topberater im Politikmagazin "The American Prospect". "Wenn wir weiter verlieren, kommen wir in fünf, ich glaube maximal zehn Jahren an einen Wendepunkt, von dem wir uns niemals mehr erholen können."