Donald Trump zeigt Deals für Nordkorea auf. Quelle: ap

Sollte Nordkorea an seinem Arsenal festhalten, könne dem Land ein Umsturz wie in Libyen drohen. Trump äußerte sich bei einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Zuletzt hatte Nordkorea indirekt mit einer Absage eines Gipfeltreffens zwischen Kim und Trump gedroht, das für den 12. Juni in Singapur geplant ist. Als Grund nannte das kommunistische Land unter anderem Bedenken über "einseitige" US-Forderungen nach einer totalen Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel. Nordkorea sei "nicht länger an einer Verhandlung interessiert, bei der es nur darum geht, uns in eine Ecke zu drängen", sagte Vize-Außenminister Kim Kye Gwan.