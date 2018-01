Trump rief die europäischen Partner auf, mit den USA daran zu arbeiten, die "schweren Fehler" des Vertrages zu beseitigen - er befürchtet vor allem, dass Iran wegen lückenhafter Vertragsklauseln am Ende doch noch hoch entwickelte atomare Aktivitäten aufnehmen könne. Zugleich sollten sich die Europäer gemeinsam gegen die Aggression Irans wenden und die iranische Bevölkerung unterstützen. Der US-Präsident spielte damit auf die Proteste der Iraner gegen die Führung in Teheran an. Iran, das sich als Schutzmacht der Schiiten begreift, gewinnt als Regionalmacht immer mehr Bedeutung. Das Land mischt unter anderem in den Konflikten in Syrien und im Jemen mit. Die Islamische Republik steht damit in Konkurrenz zu ihrem Erzfeind, dem sunnitischen Saudi-Arabien, das wiederum ein enger Verbündeter der USA ist.