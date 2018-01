Das Jahrhunderthochwasser in Texas hat in weiten Teilen des US-Staates Verwüstungen angerichtet. Vor allem in Houston, eine der größten Städte der USA, standen ganze Viertel unter Wasser. US-Präsident Donald Trump versprach den Betroffenen schnelle Hilfe, er soll die Region heute besuchen. In Houston wurden Tausende Menschen vor den Fluten gerettet. Eine Frau kam ums Leben als ein Baum auf ihr Haus stürzte, eine Familie soll in ihrem Auto von den Wassermassen weggespült worden sein.