Die militant-islamistischen Taliban kontrollieren rund die Hälfte des Landes oder haben dort Einfluss. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 starteten die USA eine Militärintervention. Seitdem sind US- und andere ausländische Soldaten in Afghanistan im Einsatz. Die Taliban hatten Al-Kaida-Extremisten in Afghanistan geschützt.

Seit Beginn des Krieges vor 18 Jahren sind Zehntausende Zivilisten und mehr als 2.400 US-Soldaten getötet worden. In Afghanistan sind etwa 12.000 US-Soldaten stationiert. Trump will die Zahl reduzieren, er sprach von 8.600 Soldaten. Die USA würden aber im Land bleiben, bis es ein Abkommen gebe oder die USA gesiegt hätten.