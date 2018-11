Das Feuer in Nordkalifornien ist das tödlichste seit einem Jahrhundert in den USA. Trump hat eine angeblich schlechte kalifornische Forstwirtschaft für das Inferno ausgemacht - eine Haltung, mit der er bei Anwohnern vor Ort auf Ablehnung treffen dürfte. Am Freitag wiederholte er in einem aufgezeichneten Interview für den Sender Fox News, die Verwaltung sei verantwortlich. Vielleicht trage der Klimawandel ein kleines bisschen zu den Feuern bei, aber "das große Problem, das wir haben, ist Management". Das Gespräch soll am Sonntag ausgestrahlt werden.