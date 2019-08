Am Finanzmarkt wird mittlerweile fest erwartet, dass die Fed auf ihrer Zinssitzung Mitte September und mindestens noch ein weiteres Mal in diesem Jahr die Zinsen nach unten setzt.



Die Fed will nach den Worten ihres Chefs Jerome Powell das weitere Wachstum der amerikanischen Wirtschaft mit angemessenen Maßnahmen stützen. Powell machte am Freitag jedoch keine konkreten Angaben zu möglichen weiteren Leitzinssenkungen. Die Zentralbank werde sich gemäß ihres Mandats für einen starken Arbeitsmarkt und geringe Inflation einsetzen und zudem "angemessen handeln, um den Aufschwung zu stützen", sagte Powell in einer Rede vor Notenbankern und Ökonomen in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming.