Inmitten wachsender Spannungen zwischen den USA und dem Iran sendet das Weiße Haus nun Signale der Gesprächsbereitschaft nach Teheran. Er hätte es gerne, wenn der Iran ihn anriefe, sagte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag vor Reportern im Weißen Haus. "Wenn sie das tun, sind wir offen dafür, mit ihnen zu reden." Erst am Vortag hatte Trump die Islamische Republik mit neuen Sanktionen belegt. Zudem kündigten die USA zuletzt eine Verlegung eines Flugzeugträgers und einer Bomberstaffel in den Nahen Osten an und begründeten dies mit Drohgebärden Teherans.