"Amerika first" - diese Parole ließ die Welt aufhorchen. Die USA schienen eine neue internationale Ordnung anzustreben. Aber während Trump das Land innenpolitisch verändert, verhielt er sich außenpolitisch trotz viel Lärms eher moderat. Er blieb der NATO treu, auch wenn er sie lautstark beschimpfte. Er fing keinen Handelskrieg an, weder mit Europa noch mit China, obwohl er seinen Anhängern etwas anderes versprochen hatte. Er hielt sich an seine Verpflichtungen in Osteuropa und zettelte nicht den großen Krieg in Syrien an. Er stieg zwar aus dem Pariser Klimaabkommen aus - ein brutales Zeichen an die Welt. Aber viele US-Bundesstaaten folgen ihm nicht. Noch ist nicht sicher, ob das Aus wirklich viel mehr ist als vollmundige Symbolik.