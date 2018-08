Wir sind entschlossen, europäische Unternehmen, die legitimerweise in Iran tätig sind, zu schützen. Außenminister Heiko Maas

Auch Sparkassen und Volksbanken schrecken vor Iran-Geschäften zurück. Finanzkreisen zufolge machen Volks- und Raiffeisenbanken zurzeit keine Geschäfte mit dem Staat mehr. Die Sparkassen wollen ebenfalls nicht in die Bresche springen und agieren restriktiv. "Dort, wo mittelständische Unternehmen aktuell in Geschäftsbeziehungen zu Partnern in Iran stehen, wird von den sie dabei unterstützenden Kreditinstituten im Einzelfall sehr verantwortungsvoll entschieden, ob und in welchem Rahmen eine Begleitung bei diesen Geschäften noch möglich ist", erklärte der Sparkassenverband DSGV.



Außenminister Heiko Maas (SPD) und andere europäische Politiker bekräftigten dagegen, sie wollten in Iran engagierten Firmen helfen. "Wir sind entschlossen, europäische Unternehmen, die legitimerweise in Iran tätig sind, zu schützen", sagte er der Funke-Mediengruppe. Man werde intensiv daran arbeiten, dass wirtschaftlicher Austausch und Handel möglich blieben. Das von Trump aufgekündigte Atomabkommen funktioniere und erfülle seinen Zweck.