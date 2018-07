Bedrohen Sie die Vereinigten Staaten nie, nie wieder, sonst werden Sie Konsequenzen erleiden, wie sie in der Geschichte nur wenige jemals erleiden mussten. Donald Trump

Am Sonntag hatte Rohani den US-Präsidenten laut der halbamtlichen iranischen Nachrichtenagentur Isna vor einer Provokation gewarnt. "Spielen Sie nicht mit dem Schwanz des Löwen, andernfalls werden Sie es bereuen", wurde er in dem Bericht zitiert. Darauf reagierte Trump nun in seinem Tweet: "Bedrohen Sie die Vereinigten Staaten nie, nie wieder, sonst werden Sie Konsequenzen erleiden, wie sie in der Geschichte nur wenige jemals erleiden mussten."



Die iranische Nachrichtenagentur Irna bezeichnete Trumps Tweet am Montag als "passive Reaktion" auf Rohanis Äußerungen. Zudem ahme sie lediglich den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif nach, der den Westen in der Vergangenheit mahnte, "niemals einen Iraner zu bedrohen".