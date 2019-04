"Ich glaube nicht, dass wir die Grenze jemals schließen müssen, denn die Strafzölle von 25 Prozent auf Autos, die aus Mexiko in die Vereinigten Staaten kommen, werden massiv sein." In der vergangenen Woche hatte Trump per Twitter noch angekündigt, er würde die Grenze oder große Teile davon in dieser Woche schließen, sollte Mexiko nicht "alle illegale Migration in die Vereinigten Staaten" stoppen. Er mache keine Witze, sagte Trump.