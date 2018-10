Tausende honduranische Migranten sind in dieser Woche über Guatemala nach Mexiko gekommen - in der Hoffnung, von dort aus in die Vereinigten Staaten zu gelangen, um Gewalt und Armut in Mittelamerika zu entgehen. Die Menschenmenge wächst stetig. US-Außenminister Mike Pompeo will nach Panama und dann nach Mexiko-Stadt reisen, wo er sich an diesem Freitag mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto treffen will.



Trump schrieb auf Twitter, das Thema sei für ihn "weitaus wichtiger" als das neue Handelsabkommen mit Mexiko. "Hoffentlich wird Mexiko diesen Ansturm an seiner Nordgrenze stoppen", so der Präsident. Das neue Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten mit Mexiko und Kanada ist noch nicht ratifiziert.