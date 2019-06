Für Polen gilt das vor allem für das Thema Verteidigung. Viele Polen sehen in den USA die Schutzmacht gegen eine russische Bedrohung, die an der Ostflanke der Nato seit Beginn der Ukrainekrise besonders stark wahrgenommen wird. Seit 2014 verlegen die Amerikaner Truppen in die Region; im Gegenzug kauft Warschau Rüstungsgüter von den USA.



Die "Financial Times" berichtete vor Dudas Besuch, die Regierungen in Washington und Warschau stünden kurz vor einer Vereinbarung, wonach die US-Truppenpräsenz in Polen von 4.500 Soldaten um 1.000 Soldaten erhöht werde. Duda will im Weißen Haus erneut für eine permanente US-Militärbasis in seinem Land werben, die er dem US-Präsidenten zu Ehren den Namen "Fort Trump" geben will. Bereits bei seinem Besuch in Washington im vergangenen September hatte der polnische Präsident angeboten, zwei Milliarden Dollar für einen solchen dauerhaften Stützpunkt der Amerikaner zu bezahlen.