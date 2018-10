Pastor Brunson und Präsident Trump beim Gebet. Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat sich beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für die Freilassung des US-Pastors Andrew Brunson bedankt. Das sagte Trump bei einem Empfang Brunsons im Weißen Haus. Trump betonte, es sei kein Geld geflossen.



Ein Gericht in Izmir hatte den Hausarrest und die Ausreisesperre Brunsons aufgehoben. Der Pastor war zwei Jahre lang in der Türkei unter Terrorverdacht festgehalten worden. Experten haben große Zweifel an der Unabhängigkeit der türkischen Justiz.