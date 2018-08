Meine Prinzipien sind weitaus mehr wert als Freigaben. Ich werde nicht einknicken. John Brennan, Ex-CIA-Chef

Die Demokraten äußerten prompt scharfe Kritik an Trumps Vorgehen, das den Beigeschmack einer "Feindesliste" mit den Namen von US-Bürgern habe. Brennan selbst warf Trump Machtmissbrauch vor und twitterte: "Meine Prinzipien sind weitaus mehr wert als Freigaben. Ich werde nicht einknicken."



Ranghohe US-Beamte behalten in der Regel auch nach ihrem Ausscheiden zumindest für eine gewisse Zeit ihre Sicherheitsfreigabe, die ihnen unter anderem Zugang zu geheimen Akten und Daten gewährt. Dies soll sie in die Lage versetzen, ihre Nachfolger effektiv zu beraten und bestimmte Aufgaben zu erfüllen.