Quelle: Reuters

US-Präsident Donald Trump will per Dekret die heimische Telekommunikation vor Bedrohungen aus dem Ausland schützen. Mit einer am Mittwoch erlassenen Exekutivanordnung erklärte er zugleich einen nationalen Notstand. Das Dekret mache ein Vorgehen gegen "ausländische Gegner" möglich, die technologische Schwachstellen ausnutzen, um US-Kommunikationssysteme "inakzeptablen Risiken" auszusetzen, hieß es.