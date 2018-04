Die US-Grenze zu Mexiko soll schärfer bewacht werden. Quelle: K.C. Alfred/San Diego Union-Tribune via ZUMA/dpa

US-Präsident Donald Trump will Mitglieder der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko schicken, um die US-Grenzschützer zu unterstützen. Trump wolle eine entsprechende Erklärung unterzeichnen, sagte Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen in Washington.



Trump wirft Mexiko unter anderem vor, ungebremst Drogen und Kriminelle in die USA gelangen zu lassen. Schon unter Präsident Obama wurden insgesamt 1.200 Nationalgardisten an die Grenze entsandt. Unter George W. Bush waren es 6.000.