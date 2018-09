Im Streit über Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens gegen den Richter-Kandidaten war zuvor dritte Frau an die Öffentlichkeit getreten. Sie legte ihre Anschuldigungen gegen Brett Kavanaugh am Mittwoch in einem Schreiben an den zuständigen Ausschuss des Senats vor. Dort sollen am Donnerstag er und ein mutmaßliches Opfer, eine Psychologie-Professorin, in einer mit Spannung erwarteten Anhörung aussagen. Kavanaugh wies umgehend auch die neuen Vorwürfe zurück. Die Demokraten im Ausschuss forderten Trump auf, die Nominierung des Richters zurückzuziehen oder eine sofortige Untersuchung der Vorwürfe durch den FBI einzuleiten.