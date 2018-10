Dementsprechend überschwänglich feierte Trump die Wahl Kavanaughs. Vor Anhängern in Kansas sprach er von "einem gewaltigen Sieg für unsere Nation, unser Volk und unsere geliebte Verfassung". Auf Twitter schrieb Trump: "Ich applaudiere dem US-Senat und beglückwünsche ihn zu der Berufung unseres großartigen Kandidaten, Richter Brett Kavanaugh, an den US Supreme Court." Kavanaugh wurde noch am Abend als Richter am Obersten Gericht des Landes vereidigt.