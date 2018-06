In gut der Hälfte der USA ist es in diesen Tagen so kalt wie in einem Tiefkühlschrank. Die Kältewelle ist so unerbittlich, dass sich die Behörden von den Neuenglandstaaten an der Ostküste bis Ohio im Mittleren Westen Sorgen um Obdachlose, Arme und Senioren machen. Wer etwa seine Stromrechnung nicht bezahlt hat oder bezahlen konnte, ist auch in seiner Wohnung von Unterkühlung und Erfrierungen bedroht.