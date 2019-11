Migranten in Mexiko auf dem Weg zur US-Grenze. Archivbild

US-Präsident Donald Trump hat eine drastische Begrenzung des ohnehin historisch niedrigen Flüchtlingszuzugs genehmigt. Im Finanzjahr 2019/2020 sollen demnach nicht mehr als 18.000 Asylsuchende ins Land gelassen werden. Noch im Vorjahr war der

Flüchtlingszuzug auf 30.000 Menschen begrenzt worden - schon damals die niedrigste Zahl seit Schaffung des Umsiedlungsprogramms 1980.



Zum Vergleich: Im letzten Amtsjahr der Vorgängerregierung unter Barack Obama lag die Aufnahmegrenze bei 85.000. Außenminister Mike Pompeo teilte am Samstag mit, die Umsiedlung von Flüchtlingen "ist nur ein Aspekt der Immigrationsbemühungen auf humanitärer Grundlage". So würden neben humanitärer Hilfe auch diplomatische Anstrengungen unternommen, Krisen in der Welt zu lösen.



Als das Außenministerium in Washington im September ihre Empfehlung für die Aufnahmegrenze bekanntgab, hagelte es indes massive Kritik von religiösen und humanitären Gruppen.