Der US-Präsident hat das Gipfelformat nie richtig gewollt. Missmutig kam er in Kanada an. Demonstrativ verspätete er sich zu Sitzungen. Er reiste vorzeitig ab, er gab eine Pressekonferenz, die eine Kampfansage gegen die anderen war. Er bedrohte die Bündnispartner, sie weiter mit Strafzöllen zu belegen, falls sie nicht die US-Position übernehmen. Und dann plädierte er auch noch dafür, Russland wieder als Gipfelteilnehmer aufzunehmen. Ohne Absprache kam der Vorschlag, als hätte es die gemeinsame Position der letzen Jahre nicht gegeben, als wäre der Ukraine-Konflikt gelöst.



Trump hat in Kanada den Eklat gesucht. Er will allen zeigen, dass er glaubt, die Welt, vor allem die westlichen Partner, leben auf Kosten der Amerikaner. Die Amerika-first-Agenda Trumps basiert auf einer einfachen Sichtweise. Europa hat einen Handelsüberschuss mit Amerika. Es profitiert mehr von der Wirtschaftsbeziehung als die USA. Für den Präsidenten ist das wie eine offene Rechnung, die die Partner nicht bezahlen. Das hat er versprochen zu ändern. Mit aller Macht. Trump glaubt an das Recht des Stärkeren. Und so wollte er den Gipfelteilnehmern seinen Willen aufzwingen.