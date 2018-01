Donald Trump in West Palm Beach Quelle: reuters

Sprach der US-Präsident wirklich von "Drecksloch"-Staaten? Wie auch immer: Nach vermeintlich abfälligen Äußerungen wogt mal wieder weltweit Empörung über Donald Trump. Er selbst bekräftigt derweil, dass ihm Rassismus fernliege. "Ich bin die am wenigsten rassistische Person, die Sie jemals interviewt haben. Das kann ich ihnen sagen", sagte Trump zu einem Reporter, als er zu einem Abendessen in einem Golfclub in Florida erschien. Begleitet wurde er dabei vom republikanischen Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy. "Ich bin kein Rassist."