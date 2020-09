Senatoren bei der Abstimmung über den Antrag.

Quelle: Uncredited/Senate Television/AP/dpa

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump wird nächste Woche enden. Der Senat setzte für Mittwoch das abschließende Votum an. Die Demokraten scheiterten in der Kongresskammer mit dem Versuch, die Vorladung von Zeugen in dem Verfahren durchzusetzen.



Es ist damit höchstwahrscheinlich, dass der Senat Trump am Mittwoch mit der Mehrheit der Republikaner von allen Vorwürfen freisprechen wird. Die Demokraten argumentierten, ohne einen echten Prozess mit Zeugen habe ein Freispruch keinerlei Wert.