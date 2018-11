Gedenkgipfel in Frankreich - Ankunft Donald Trump. Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump ist zu einem Besuch in Frankreich gelandet. Er nimmt an Gedenkfeiern anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs teil. Gleich nach der Landung schoss er eine Salve in Richtung seines Gastgebers Emmanuel Macron. Der französische Präsident hatte dazu aufgefordert, eine eigene europäische Streitkraft zu bilden.



"Sehr kränkend", twitterte Trump dazu. Die Europäer sollten stattdessen ihren Anteil für die Nato leisten. Die werde von den USA in hohem Maße subventioniert.