Zum Auftakt des dreitägigen Besuchs werden Trump und Ehefrau Melania im Buckingham-Palast von Queen Elizabeth II. empfangen. Später legen die Trumps einen Kranz am Grabmal des unbekannten Soldaten in der Westminister Abbey nieder, bevor sie Thronfolger Charles und dessen Frau Camilla zum Nachmittagstee besuchen. Am Abend steht ein Staatsbankett im Buckingham-Palast auf dem Programm.



Am zweiten Besuchstag wird Trump vor allem mit der scheidenden Premierministerin Theresa May zusammentreffen: Wegen ihres angekündigten Rücktritts ist es ein Abschiedsbesuch.



Am letzten Besuchstag wird Trump an einer großen Militärfeier in Portsmouth zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilnehmen. Von der südenglischen Stadt waren am D-Day am 6. Juni 1944 Kriegsschiffe nach Frankreich gestartet. Der US-Präsident reist von Großbritannien nach Irland und dann zu den Hauptfeierlichkeiten zum Jahrestag des D-Days in die Normandie weiter.