Abe hat sich von Beginn an ganz auf die Seite von Trump gestellt, telefoniert regelmäßig mit ihm und geht nun mit ihm nach der Ankunft in Japan erst einmal golfen. Er ist Trumps dickster Buddy in Asien, aber im Grunde auch der einzige. Das Verhältnis der beiden erinnert ein wenig an das zwischen George W. Bush und Tony Blair vor dem Irak-Krieg, als Blair eine Art Freifahrtschein ausstellte für alles, was Washington im Irak vorhaben sollte. So ähnlich macht das nun Abe mit Nordkorea. Er stehe, schrieb er in der New York Times, ganz hinter der Position Trumps, dass gegenüber Pjöngjang alle Optionen auf dem Tisch lägen.