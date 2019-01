US-Präsident Donald Trump forderte die nordkoreanische Führung um Machthaber Kim Jong Un am Dienstag auf, "an den Tisch zu kommen", um "ein Geschäft zu machen". Er führte "gute Fortschritte" in der Angelegenheit mit Nordkorea an und fügte hinzu: "Ich sehe gewisse Bewegung". Um welche Fortschritte es sich handelte, sagte Trump nicht. In den vergangenen Monaten hatte Trump noch ganz andere Worte gewählt, wenn es um Nordkorea ging. Kim bezeichnete er als "kleinen Raketenmann", immer wieder deutete er mögliche militärische Interventionen an und erging sich in Kriegsrhetorik. Als sich sein Außenminister Rex Tillerson auf diplomatischem Wege um eine Entspannung in dem Konflikt bemühte, erklärte Trump öffentlich, dass der Chefdiplomat seine Zeit nicht vergeuden solle.