US-Präsident Trump will die US-Botschaft nach Jerusalem verlegen. Quelle: Sebastian Scheiner/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas darüber informiert, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen zu wollen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Wafa.



Abbas' Sprecher sagte, Abbas habe Trump "vor den schwerwiegenden Auswirkungen dieser Entscheidung auf den Friedensprozess sowie Sicherheit und Stabilität in der Region und der Welt gewarnt". Abbas werde mit Staatschefs in aller Welt in Kontakt bleiben, um diesen "inakzeptablen Schritt" zu verhindern.