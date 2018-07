Ein verlassenes Auto und Steppenläufer Quelle: imago

Deutschland ist völlig unter der Knute Russlands, macht schlechte Deals und überhaupt, was für ein Sch...land. Nun ja, man "gewöhnt sich an Trump", so Ursula von der Leyen. Und was versteht der schon von Gas-Pipelines? Wenn man es sich so einfach machte wie Herr Trump, könnte man es ignorieren und auf den nächsten Clou des Mannes warten, der sich benimmt wie die sprichwörtliche "Loose Cannon" auf dem Schiffsdeck.