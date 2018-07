Trumps Kritik zielt auch auf weitere NATO-Verbündete: Vor dem NATO-Gipfel hat Trump gleich mehrere Briefe verschickt und von einigen Verbündeten höhere Ausgaben für Verteidigung gefordert. In Trumps der Nachrichtenagentur AP vorliegendem Brief vom 19. Juni an die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg heißt es, Norwegen sei das einzige NATO-Land, das an Russland grenze und keinen glaubwürdigen Plan habe, zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Ähnliche Vorwürfe wiederholte er in seinem Brief an die belgische Regierung. Es sei schwer, den amerikanischen Bürgern zu vermitteln, warum manche Länder sich nicht an die gemeinsamen Sicherheitsverpflichtungen hielten, hieß es darin.



Die Bündnispartner zeigten sich jedoch weitestgehend unbeeindruckt von der Kritik. Bei den Ausgaben für neue militärische Ausrüstung übertreffe Norwegen die Zielvorgabe der NATO bereits deutlich, schrieb der Osloer Verteidigungsminister Frank Bakke-Jensen in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP. Auch Belgiens Ministerpräsident Charles Michel sagte, sein Land erfülle seine Aufgabe in der Verteidigung des Bündnisses. In einer Reaktion bekundete er, nicht besonders beeindruckt von der Post zu sein. Vor Treffen wie dem NATO-Gipfel seien solche Briefe "typisch". Belgien erfülle seinen Teil.