Das Eingreifen der USA galt aber weitgehend als symbolisch. Denkbar ist, dass die US-Regierung erneut einen ähnlichen Schritt unternimmt, um ein Signal an Assad zu senden, ohne aber eine tiefere Verstrickung in den Bürgerkrieg zu suchen. Denn eigentlich will Trump das US-Engagment in Syrien beenden.



Im Vorfeld hatte auch US-Verteidigungsminister James Mattis betont, die USA wollten den Vorfall gemeinsam mit Verbündeten und Partnern thematisieren. Er schließe zu diesem Zeitpunkt nichts aus. Nach Angaben von Aktivisten sollen bei dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der Region Ost-Ghuta mehr als 150 Menschen getötet und rund 1.000 verletzt worden sein.