Nach Trumps Anpreisung des Doral-Ressorts im August in Frankreich hatte sich in Onlinenetzwerken Spott über angebliche Bettwanzen in dem Club verbreitet. Auf Twitter avancierte "#TrumpBedBugs" (TrumpBettwanzen) im Sommer rasch zum Trend-Thema. Ausgangspunkt des Online-Spotts war ein Artikel des "Miami Herald" vom Januar 2017: Darin wurde über einen Geschäftsreisenden berichtet, der in dem Ressort von den Wanzen im Gesicht, auf den Armen und dem Rücken befallen worden sein soll und deshalb den Club verklagt hatte. Das Blatt berichtete über eine vorläufige gütliche Einigung zwischen dem angeblichen Wanzen-Opfer und Trump-Anwälten.