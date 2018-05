Fast die Hälfte aller in den Vereinigten Staaten verkauften Autos kommt aus dem Ausland. Viele von ihnen werden in Produktionsstätten in Kanada und Mexiko gebaut. Bei einem Treffen mit amerikanischen Autobauern hatte Trump jüngst versprochen, die Fahrzeugherstellung wieder mehr in die USA zu verlagern. Auto-Importe aus der Europäischen Union kritisierte er und drohte bereits damit, eine "Steuer" auf die entsprechenden Einfuhren erheben zu wollen.