Entscheidend für Trump sei dabei in den nächsten Monaten die Einwanderungsreform. "Es gibt elf Millionen Illegale in den Vereinigten Staaten", so Röller. "Manche leben hier schon viele, viele Jahre, sind völlig integriert, haben Berufe." Es gehe darum, diesen Illegalen ein Bleiberecht zu geben.