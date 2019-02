Ähnlich erbost zeigte man sich in Kalifornien. Gouverneur Gavin Newsom nannte die Mauer ein "Denkmal der Dummheit", das die USA nicht sicherer mache. Sein Justizminister Xavier Becerra betonte, es gebe keinen Notstand an der Grenze und Trump habe nicht die Befugnis, eine solche Erklärung abzugeben. Kalifornien ist bereits mehrfach gegen Trumps Politik vor Gericht gezogen. Becerra hat mindestens 45 Klagen gegen die US-Regierung eingereicht.



Die Bürgerrechtsorganisation ACLU teilte ebenfalls mit, gegen die Notstandserklärung vorzugehen. Sie wolle argumentieren, dass Trumps Anwendung des Nationalen Notstands beispiellos sei und er nicht auf ihn zurückgreifen dürfe, um die Mauer zu bauen. Auch in Trumps eigenen Reihen stehen nicht alle auf seiner Seite. Republikaner wie die Senatorin Susan Collins sagten etwa, Notstandserklärungen seien für große Naturkatastrophen und ähnliche Notfälle. Sie nun an der Grenze zu nutzen, sei verfassungsmäßig fragwürdig.